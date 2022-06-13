Вне очереди: Путин освободил Поклонскую от должности

Путин подписал указ об освобождении Поклонской с должности замглавы РоссотрудничестваПрезидент Владимир Путин уволил Наталью Поклонскую из Россотрудничества, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин подписал указ об освобождении Поклонской с должности замглавы РоссотрудничестваПрезидент Владимир Путин уволил Наталью Поклонскую из Россотрудничества, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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