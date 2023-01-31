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Руи Хатимура – о номере 28 в «Лейкерс»: «2 – в честь Джанны, а 8 – в честь Кобе»

Форвард «Лейкерс» Руи Хатимура выбрал свой игровой номер в память о легендарном Кобе Брайанте и его дочери Джанны.

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