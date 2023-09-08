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Министр обороны Сергей Шойгу «проговорился» о супер оружии 6-го поколения, «не имеющим аналогов в мире»

Министр обороны Сергей Шойгу «проговорился» о супер оружии 6-го поколения, «не имеющим аналогов в мире»

Еще недавно многие скептически настроенные люди в РФ и на Западе посмеивались над техническими достижениями нашей страны в духе Напарника из известного кино: «.

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