Ночные удары по Киеву: противник утверждает, что использовались ракеты от С-400

Российские войска в ночь на субботу нанесли серию ударов по украинской столице. Противник утверждает, что ВС РФ якобы использовали «облегчённый вариант баллистических ракет» - от зенитных ракетных комплексов С-400.
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