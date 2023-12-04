￼Слепые «распознают» лица при помощи слуха той же областью мозга, что и зрячие

Один из ключевых способов изучения работы мозга человека – это изучение патологий. В журнале PLOS One вышла любопытнейшая статья, в которой авторы задались вопросом: как будет распознавать изображения, закодированные звуками мозг слепых.
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