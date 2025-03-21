Россиянам запретят размещать рекламу в запрещенных соцсетях

Россиянам запретят размещать рекламу в нежелательных иностранных информационных ресурсах, к которым в том числе относятся Instagram и Facebook (соцсети принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии