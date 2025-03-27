"У меня ТРИ жены и ДЕСЯТЬ детей, из-за этого у меня образовался долг в 250 тысяч рублей, пожалуйста, помогите закрыть этот долг": Абдурахим

АНГЕЛ АНГЕЛ

Для начала СК проверить сколько лет его женам, где проживают, нет средств, всех выдворить на историческую родину, его в трудовую колонию и пусть отрабатывает все средства которые должен ы том числе и за выдворение его и всей его семьи, за себя и своих жен с выводком. Пусть его диаспора, власти выплачивают...