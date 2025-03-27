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"У меня ТРИ жены и ДЕСЯТЬ детей, из-за этого у меня образовался долг в 250 тысяч рублей, пожалуйста, помогите закрыть этот долг": Абдурахим

"У меня ТРИ жены и ДЕСЯТЬ детей, из-за этого у меня образовался долг в 250 тысяч рублей, пожалуйста, помогите закрыть этот долг": Абдурахим

Avia.pro - СМИ Интернет всколыхнула история, от которой можно и посмеяться, и покачать головой.

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Комментарии
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людмила михайлик
Жулики эти абажуры,вон из страны
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17 мин.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Для начала СК проверить сколько лет его женам, где проживают, нет средств, всех выдворить на историческую родину, его в трудовую колонию и пусть отрабатывает все средства которые должен ы том числе и за выдворение его и всей его семьи, за себя и своих жен с выводком. Пусть его диаспора, власти выплачивают...
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7 мин.
Валерий Мязин
Этого козла вместе с семейством депортировать, чем быстрее тем лучше, эти ублюдки уже достали по всей России.
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2 мин.
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