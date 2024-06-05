Промышленный объект получил повреждения в Полтавской области Украины

На территории украинской Полтавской области один из промышленных объектов получил повреждения. Соответствующую информацию в среду, пятого июня, опубликовало агентство «РБК-Украина», сославшись на региональную военную администрацию.
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