«Я сам организовал вечеринку», — Киркоров устроил праздник в честь Пугачевой

Пара Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой в свое время поражала публику гораздо больше, чем сейчас. Экс-супруги и на сегодняшний день общаются спокойно и уважительно, но и после развода они были очень близки и заботились о чувствах друг друга.