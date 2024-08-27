На Южном Урале начинается осенний сезон охоты

В Челябинской области стартует сезон массовой охоты. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, 31 августа в регионе стартует сезон массовой охоты на водоплавающую, болотно-луговую, боровую, полевую и степную дичь.