Какие организации готовят новых демонстрантов для нашей страны и где их опорные пункты

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаКакие организации готовят новых демонстрантов для нашей страны и где их опорные пункты Злой хомяк В Госдуме зачитали доклад о вмешательстве в наши внутренние дела. Оказывается у Франции нос в ещё каком пухе.Вернуться к статье7423НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитькормчий«Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет прекращать деятельность на своей территории американских фондов и НПО, которые вмешиваются во внутриполитическую жизнь страны.» Так это надо было сделать давно, а не жевать кое что !Виктор Козодоевкакая чепухаимел в видучепуха у тебя в голове. коЗладоев..Стефан Михайлов ГърбузановОпорные пункти дегенератов должни быть ...возле Магадана..!Николай СмирновНе нужно нам в Сибири это вонючее дерьмо, пусть катятся к своим хозяевам за бугор. Пора возродить ст. 20 УК РСФСР от 1926 г. "20. Мерами социальной защиты судебно - исправительного характера являются: а) объявление врагом трудящихся с лишением гражданства Союза С.С.Р. и обязательным изгнанием из его пределов; и ст.58.16. Самовольное возвращение в пределы Союза С.С.Р. в случае применения меры социальной защиты по пункту "а" статьи 20 настоящего Кодекса - расстрел.Игорь КузнецовВас можно понять, но следует учитывать что сейчас не 1926 год. Можно вспомнить и времена Петра I, там стрельцам после бунта он собственноручно головы рубил. А вот регистация этих "ячеек" в Якутии, в тундре - это было бы неплохо :-)Владимир EвтушенкоЛучше на Новой или Северной земле.Николай СмирновСибирь не помойка и не выгребная яма, мы тут живём, и отбросы Москвы и Петербурга нам тут не нужны, пользы от них ни на грош, а кормить их придётся. Пусть их США и ЕС кормят. Никто не предлагает предателям рубить головы, лишение гражданства и выдворение за границу самая гуманная мера пресечения враждебной деятельности. Посадили никчемушника Навального, а сколько после этого вони развели, надо было вовремя его выслать или придавить втихаря. Кто сейчас вспоминает Немцова и его подельников?Игорь КузнецовЕсть боьшие незаселённые пространства,допустим в Еврейской АО. Там можно было бы поставить несколько домов и пусть там регистрируют своё НКО, заодно и осваивают. Но без принуждения туда выезжать. Только по желанию.Стефан Михайлов ГърбузановСибиряки стойкие люди ! Верёвка и дубунка у вас есть...!Стефан Михайлов ГърбузановСибиряки стойкие люди ! Верёвка и дубунка у вас есть...!Владимир КочубейСмешно... ))) Вы сами, лично видели, как Пётр I рубил стрельцам головы? Видимо вы уверены и в том, что Иоанн Грозный собственноручно убил своего сына, увидев картину Ильи Репина в Третьяковке, а Емельян Пугачёв - царь Тартарии? )))Игорь Кузнецов- Казнь проводили 4 палача, которые двигались, рубя головушки, от края бревна к его середине. В этот день, за 3 «подхода», казнили 144 человека. На следующий день – еще 205, пару дней спустя – 141-го. В конце концов, властителям «наскучило» обычное отрубание голов и они решили придать своеобразную «торжественность» процессу. ... - По свидетельствам очевидцев, пятерым стрельцам головы отрубил лично Петр I. ---- Я где-то написал что Пётр I всем собственноручно головы срубил? :-) Читать надо внимательнее :-)Владимир КочубейВаш комментарий от 20 мая, в 8:53 утра: "...Можно вспомнить и времена Петра I, там стрельцам после бунта ОН СОБСТВЕННОРУЧНО головы рубил", это выдержка из вашего комментария. И не нужно передёргивать, где у меня написано слово ВСЕМ? А вообще, я не хотел вас чем-то оскорбить, просто думаю, что голословно можно обвинять всех... Вон и на Иосифа Виссарионовича навесили термин "кровавый Сталин", а посмотришь на ныне происходящее на постсоветском пространстве и от кого это всё исходит, понимаешь, что не таким уж и "кровавым" Он был, а совсем наоборот - слишком мягким ко всякого рода предателям и бандеровцам... В общем, всего вам доброго! )))Владимир КочубейЭти "отбросы", как вы выразились, выкормлены именно у вас в Сибири, на Севере, на Урале, один только Ельцин чего стоит... Так что, откуда прибыли, там пусть и перевоспитывают и не надо на зеркало пенять, коль рожа крива. Всего хорошего. )))VBvaleri bolgovКровавым Сталина звали не за предательство бендеровцев, которые если брать по совести заслуж вали только смерть, а за то, что он гнобил всех, кто хотя бы мысленно сомневался в его правоте. А ошибок у него было много.Диана Мальгиноваhttps://youtu.be/8FvJek4gYRw открытое собрание рабочих ЛенинградаVeter ___Надо не на тренировки по созданию бунтов ходить, с целью поменьше работать и побольше получать, а работой заниматься!!! Хотя тем кто действительно работает - некогда на такие сборища ходить!!! Если есть нарушения по технике безопасности, по нарушению в оплате и подобное - есть прокуратура!!! А просто ходить на тренинги по созданию беспорядков - это для ленивой нечисти...Диана МальгиноваЭто не тренинги, а работа партии. Как и в1917 году, а прокуратура вам ничего не даст, она в капиталистическом мире всегда будет за хозяев жизни. Без борьбы ничего не получится. А рабочий класс без партии ничто не сделает. Читайте Ленина. Мозги просветляет. https://youtu.be/mAP4xxwhdC4 работа партии РПРИгорь КузнецовСамый известный профессиональный революционер — это, конечно, Ленин. Всю свою жизнь он провел в неравной борьбе с царским самодержавием, победил в ней и построил совершенно новое пролетарское государство. Это принимается без возражений. Но агитировать массы должны были немногочисленные партийцы. В принципе, 1-3% граждан могут это делать, остальные - это, в лучшем случае, толпа.Veter ___Вы еще расскажите как при СССР начальники, а они практически все были партийцами - были неприкасаемыми и нарушение техники безопасности тоже присутствовало... И распределение партийным начальникам хорошее, а простым рабочим что останется - тоже было...!!! Почему эта партия которую вы рекламируете, не занимается обучению отстаивания своих прав на местах??? Кроме прокуратуры есть еще масса проверяющих органов и они работают, наказывают и даже сажают нарушителей!!! А эта партия за зарубежные гранды обучает только к протестам, к попыткам расшатывания власти и ее свержению, а так-же отрыванию кусков власти и гос. бюджета для распила - в личных целях....Veter ___Повторяю : Почему эта партия которую вы рекламируете, не занимается обучению отстаивания своих прав на местах, а занимается обучением свержения другой власти??? Ответ простой, им не обеспечение прав рабочих нужны - а нужен личный бизнес в виде зарубежных грандов и своя личная власть, что на уровне фантастики....Николай СмирновКремлю давно пора понять, что суверенное государство не обязано отчитываться за свою внутриполитическую деятельность перед Вашингтоном, Лондоном и Тель-Авивом, как делали это предатели Мишка Меченый - немец года и Алкаш иуда БеНя. Перед своим народом надо отчитываться и пусть Запад гнусит, что хочет, они наши давние исконные и непримиримые враги и друзьями нам никогда не будут.Игорь КузнецовИ это надо делать на местном уровне. Вспомним как митинговали в Хабаровске за Фургала - он же "отец родной", строил в регионе, заботился. А то, что это бюджетные "вливания" - никто им не объяснил. Нщё и проплаченные "братками" эти маниыестанты. Их надо "брать на карандаш" - это уже профессия: "протестун".Игорь КузнецовУже началось - "протестуны" и особо быстрые станут писать нечто "это надо было сделать давно, а не жевать кое что". Всему своё время. Надо вычленить тех, кто поддерживает деятельность таких НКО, кто их финансирует и т.д. Параллельно объяснять идиотам куда иъ ведут, к чему призывают. В школах один урок в семестр - кадры протестов с обяснениями как их разгоняют. Можно ещё хронику 1991 и 1993 годов показать. А также 2012 год с "белоленточниками", поименно организаторов тех, кто живёт сейчас за границей, но не ходил митинговать. Провокаторы, одним словом.Надежда Захароварасплодилось, как тараканов полчищаВладимир EвтушенкоДавить, давить, давить надо эту шваль.Игорь КузнецовТолько морально, а то у нас очень любят жалеть слегка побитых и "невинно пострадавших". Другое дело привлекать на прослушивание лекций и просмотр хроники этиъ, которые "онижедети" вместе с родителями. Это как нарушителей ПДД принудительно к просмотру в ГАИ тематических фильмов.Владимир EвтушенкоЭтим подонкам надо ради профилактики показывать фильм " Обыкновенный фашизм". Фашизм вскормлен их любимым Западом.Игорь КузнецовСогласен, это и будет контрпропаганда. Воевать, так воевать, пусть и в "гибридной" войне. Во время ВОВ таких "засланцев" просто расстреливали. Или в штрафбаты на передовую. Кстати, нужно что-то придумать для этих "младопротестунов" в виде уборки территорий, сбора мусора и т.д.Руслан БаратовЯ думаю для руководителей 5 колонны нары, в Сибири, уже приготовлены.Владимир EвтушенкоДумаю, вы ошибаетесь. Эта пятая колоннав опекается Кремлём. Иначе они давно бы на шконках парились.Игорь ЕмельяновОтправлять их туда и пусть сами строят бараки и нары. А на перловку для питания думаю и народ охотно скинется по 5 рублей, что бы только этих сволочей подольше не видеть и не слышать.ТБТамара Духно БерезаКуда смотрели раньше наши силовики и ФСБ? Наша беспечность или халатность к "учёбе наших молодых" предателей страны у капиталистов, как и оплата предательских "трудов" либералов просто непростительна! С этими аферистами с Запада, - надо быть всегда на чеку. Согласна, что надо наказывать всех любителей помитинговать и побузить за деньги Запада, пусть получают судимость, штрафы, отбирать их деньги, полученные за предательство страны, заставлять работать на самых трудных местах. Пусть возвращают деньги стране за их учёбу, лечение, вплоть до выдворения из России. Хватит нам растить холуёв и предателей в своей стране за наш же счёт!Veter ___Сейчас беспечность и халатность закончилась, их всех берут за звенящие...!!! Они пытаются отмазаться и с возмущениями кричат в истерике "угнетают борцов за справедливость", только эти "борцы", точнее провокаторы - оплачиваются из Запада и штатов, для попытки раскачать ситуацию в России...АНГЕЛ АНГЕЛКогда государство проводит антинародные реформы и экономическую политику, в отношении Российского народа, все остальное это следствие... Нищета, финансовое рабство россиян основная причина и почва для митингов, преступности, терроризма и т.д... Так что не надо искать виновных они внутри страны во всей вертикали чиновничье политически олигархической кланово воровской системы, которая обогащается за счет грабежа и обнищания Россиян...Владимир Eвтушенко++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Только государство ,руководимое подлецами, могло разрешить действие ростовщических конторок, типа БыстроденьгиVeter ___Примитивная штамповка по брошурке, одних из таких провокаторов...Игорь Емельяновангел Тебе уже пора на небеса только предварительно рога спилить.VGVasily GolovРоссия избрана в качестве готовой к революциям давно.1917г Февральская революция и отказ императора от власти- дело рук агентуры запада.Привез запад революционеров в Россию из Европы.Прошла революция в октябре 1917г.Белая гвардия против рабоче-крестьянской -дело рук запада.Франция и Англия закоперщики Гражданской войны. Лозунг "За царя и отчество"- выдумка ситуативная.Сами требования отречения,потом императора подняли на щит борьбы с новой властью,Антанта и высадка десанта в Архангельской и Мурманской обл и Дальнем Востоке. Это что демонстрировали?Поняли,что народ России не очень политически стоек.Это и сегодня есть в арсенале пропаганды.Сергей ПолосовА не надо загибать пальцы "кто готовит". Нужно выбивать почву из-под "демонстрантов". ВЫБИВАТЬ (почву), а ни делать вид что проблем не существует, а те кто эти проблемы обозначают - "ничего не понимают" и потому их высказывания игнорировать.Veter ___А проблемы решаются и почва выбивается и делается это все параллельно, а не выборочно, проблемы или "кто готовит"...!!! Последнее сборище навольняшек, кто за них подписался - практически никто и они обосрались по полной, их проигнорировали... А чисткой от этих "кто готовит" - надо все равно заниматься по любому и всегда...Сергей ПолосовзаЧСовцу НИК: "с нижним подчеркиванием": = Прежде чем кому-то писать нужно из-за ЧС вылезти. А что до "решения проблем", то они решаются. ВЫБОРОЧНО, "выморочно" и по-совковски. По-совковски это, образно: "берется муха, раздувается до размеров слона". Слон "отпускается в джунгли" - проблема решена: литавры, фейерверки, газетные реляции, ордена... А ПРОБЛЕМА остается нерешенной...Veter ___Вы еще скажите что "все пропало", а дали-бы вам "флаг в руки" с лозунгом - вы-бы все сделали и решили за пять минут....)))БОБорис ОсиповТомара Тычковавсе молодые россияне, получающие образование за рубежом приобретают там не только знания по будущей специальности, но и целенаправленно обучаются антироссийской деятельности, приемам протестных акций, подрывающих национальную безопасность страны. То есть россияне, прошедние обучение в Велокобритании, Франции, Германии, США в странах Прибалтики должны находиться под наблюдение правоохранительных органлв России.Игорь Кузнецов- А чтобы знать, надо учиться. Учиться упорно,терпеливо. Учиться у всех - и у врагов и у друзей, особенно у врагов. Учиться, стиснув зубы, не боясь, что враги будут смеяться над нами, над нашим невежеством, над нашей отсталостью. ("Речь на VIII съезде ВЛКСМ" т.11 стр.76.) / И.В. Сталин / Относительно "надсмотра" - Сталин тоже отправлял за границу учиться инженеров, когда проводилась индустриализация. Много из них потом попали под репрессии 1936-37 годов.Лора ЛораХорошо бы обучались и Не ВОЗВРАЩАЛИСЬ,,...Игорь КузнецовА как же при Петрё I ? Он посылал в Европу сынков бояр и те возвращались. Вспомните фильм "Табачный капитан" :-)Сергей Полосов"...фильм "Табачный капитан" 😃" ДА! Это аргумент!Владимир EвтушенкоВот только из первой партии дворянских сынков из Англии вернулся лишь один человек, и это из 27 кажется.Игорь КузнецовВы не путаете? Первые русские студенты в Западной Европе появились в самом начале 17 века, при царе Борисе Годунове. - По-видимому, общее число студентов, отправленных Годуновым за границу, было всё-таки меньше восемнадцати (по шесть в каждую страну, как писал Буссов). Так, в Англию, с которой у России были самые тёплые отношения из всех западных стран, были достоверно посланы только четыре ученика. ... А уже осенью 1603 года Русь погрузилась в пучину Смуты. Так и затерялись посланные учиться в Европу.Игорь КузнецовКак хорошо, что Вы понимаете шутки :-) - Однако кое-что и прилипало. Пётр хотел сделать дворянство рассадником европейской военной и морской техники. Скоро оказалось, что технические науки плохо прививались к сословию, что русскому дворянину редко и с великим трудом удавалось стать инженером или капитаном корабля, да и приобретённые познания не всегда находили приложение дома: Меншиков в Саардаме вместе с Петром лазил по реям, учился делать мачты, а в отечестве был самым сухопутным генерал-губернатором. Но пребывание за границей не проходило бесследно: обязательное обучение не давало значительного запаса научных познаний, но всё-таки приучало дворянина к процессу выучки и возбуждало некоторый аппетит к знанию; дворянин всё же обучался чему-нибудь, хотя бы и не тому, за чем его посылали». Ключевский В.О., О русской истории, М., «Просвещение», 1993 г., с. 451-453. Источник: https://vikent.ru/enc/3469/Сергей ПолосовИМХО тут "от человека". Как чтут уже отмечалось: ДЛЯ ЧЕГО человек учится, Для того чтобы получить, а затем ПРИМЕНИТЬ в жизни, а практике знания или "царь - батюшка заставил". Понятно, что потомство русского местнического дворянства учиться не считало нужным ("Еще чего! Мы свой род с одиннадцотого столетия, от литовских князей, ведем! Нам напрягаться не по-чину").Альбина КолесниковаЭта молодёжь раз уж выбрала жизнь за рубежом , значит ей в России делать нечего пусть там и проживают.Запретить им вьезд на Родину предательство нельзя прощать.Лора ЛораСкорее бы надавали российским Пиндосам по сусалам!!!!!!!!!!!Сергей ПолосовА кто "надавать"-то должен?ЛеонидОх и долго же "запрягают" наши власти...Михаил_Очень хорошо.Михаил_Ссылка нерабочая.Анатолий АнатольевСАЖАТЬ, наших ВРАЖИН!!!!!Татьяна Леухина (Журавлёва)Давно пора огласить списки организаций и депутатов со своими помощниками , которые бегают туда и подпитываются их денежками, а так же закрыть все эти шарашки и лишить прикосновенности и всех льгот. Страна должна знать своих «героев», работающих на развал страны!Людмила СвириденкоЗападных героев наша страна тоже должна знать, чтобы успеть дать по мозгам))Владимир КочубейВот поэтому наша, так называемая оппозиция, а по сути - враги государства и визжат по поводу вооружения нашей Армии. Сильную, боеспособную страну хрен запугаешь, остаётся только тявкать из под воротни и лгать, лгать, лгать... А вообще, по большому счёту, Запад и в частности США, наглые, но трусливые хамы.Veter ___Да эта оппозиция по какому поводу только не визжит...!!! Только она это делает не для решения конкретных проблем, об этом практически ни одного реального вразумительного слова, а просто для свержения власти, попыток захвата власти в личных целях, распила бюджета, получение за это иностранных грандов...Борис ВиленскийМеня посещают подозрения всё чаще, что наше правительство, Дума и чиновники работают на врага. Они тормозят распоряжения президента, игнорируют законы и протаскивают западное влияние. Может нам реанимировать ВЧК с самыми жёсткими полномочиями?СергейЗабыли такие организации как Гос. Дума, Совет Федерации, Правительство... и т. д. ...Владимир КочубейО вас, неумный вы человек и о вашей организации дураков, в первую очередь забыли...Владимир Васильевич Шеинлава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет прекращать деятельность на своей территории американских фондов и НПО, которые вмешиваются во внутриполитическую жизнь страны. Статья написана с использованием материалов ссылка.Анатолий Селивановда это надо было начинать 20 лет нзадЮСЮрентий СантилимоновичСамый главный организатор протестов и митингов в нашей стране ,это кремль !fhcbfvbflvbl cfblcbldjclfdjkчушь какая!Johann H246fnerАлла ДубининаЕсли они к нам с подлянками - то зеркально и мы к ним- со всею душой - посмотрим кто будет эффективнее...Комментировать
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