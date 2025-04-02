Флориан Филиппо остро раскритиковал воинственную риторику Каи Каллас по России

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо жёстко высказался о верховном представителе ЕС по внешней политике Кае Каллас, назвав её «ничтожеством», из-за её позиции относительно России, которая вызвала недовольство в ЕС, особенно у Испании и Италии.