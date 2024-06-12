Диета на растительной основе положительно сказывается на здоровье человека и окружающей среды.Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения обнаружили, что диета, основанная на натуральных растительных продуктах с минимальной обработкой и небольшим количеством животных продуктов, может снизить риск преждевременной смерти на 30%.
Ученые назвали диету, которая продлевает жизнь на треть
Комментарии
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Ирина52
Лучше жить меньше, но с удовольствием, чем дольше на одной капусте и кабачках...которые, кстати, теперь напичканы химией и поэтому вредны не меньше, чем фастфуд.
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19 час.
Е Пронина
мы живем не для того чтобы есть, получать удовольствие, а едим для того чтобы жить)) поэтому правильное питание никому не повредит с двигательной активностью))
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18 час.
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