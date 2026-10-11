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proavto21

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Полный привод для TENET T4L: сможет ли новинка бросить вызов Haval Jolion?

Полный привод для TENET T4L: сможет ли новинка бросить вызов Haval Jolion?

Российский рынок кроссоверов переживает очередной виток трансформации. Ещё год назад сложно было представить, что модель, только появившаяся на прилавках, сможет всерьёз конкурировать с признанными лидерами сегмента.

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