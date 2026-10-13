Нефтяникам могут сохранить демпфер при дорогом дизеле

Правительство обсуждает возможность временно отказаться от обнуления демпферных выплат по дизельному топливу при резком росте оптовых цен.
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