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Царьград

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Нефтяникам могут сохранить демпфер при дорогом дизеле

Нефтяникам могут сохранить демпфер при дорогом дизеле

Правительство обсуждает возможность временно отказаться от обнуления демпферных выплат по дизельному топливу при резком росте оптовых цен.

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