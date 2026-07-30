Стартует интернет-голосование за участников конкурса «Лидер мобильной торговли»

«Лидер мобильной торговли» популяризирует формат мобильной торговли и выявляет лучшие новинки специализированного подвижного состава: автолавок, фудтраков, фургонов для перевозки продуктов питания и доставки «последней мили».
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