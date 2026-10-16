С 16 октября в Севастополе отменяется система QR-кодов при покупке топлива, что возвращает бензин в свободную продажу, однако лимиты на объём заправки сохраняются.
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