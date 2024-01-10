Мизерная пенсия начала поступать на карты россиян: кого и за что лишили части выплат

Россияне периодически неожиданно получают пенсии в меньшем размере, чем обычно. По этому поводу у граждан, конечно, возникают соответствующие вопросы, с которыми они обращаются в территориальные органы Социального фонда России.
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