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Тульский завод "Октава" в три раза увеличил выработку телефонных капсюлей в 2023 году

Тульский завод "Октава" в три раза увеличил выработку телефонных капсюлей в 2023 году

Министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов посетил завод &quot;Октава&quot;, находящийся под управлением компании &quot;РТ-Капитал&quot; Госкорпорации Ростех, где ознакомился с результатом реализации проекта &quot;Производительность труда&quot;, направленного на оптимизацию процесса изготовления телефонного капсюля.

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