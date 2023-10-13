Тульский завод "Октава" в три раза увеличил выработку телефонных капсюлей в 2023 году

Министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов посетил завод "Октава", находящийся под управлением компании "РТ-Капитал" Госкорпорации Ростех, где ознакомился с результатом реализации проекта "Производительность труда", направленного на оптимизацию процесса изготовления телефонного капсюля.
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