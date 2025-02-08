«Орешник» в космосе, разгром ВСУ под Суджей, скандал в Госдуме: что будет дальше

Иллюстрация NEWS.ru 11,2 тыс прочтений Вчера Призывавший «уничтожить» часть россиян генерал Андрей Гурулев покинет оборонный комитет Госдумы, ВС РФ сорвали попытку контрнаступления ВСУ под Суджей, ракета «Орешник» можетт полететь с орбиты, — такие темы оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.
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