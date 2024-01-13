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Мировое обозрение

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Немцы не проверяли, куда делось их оружие, переданное Украине

Немцы не проверяли, куда делось их оружие, переданное Украине

Немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на письмо министерства экономики страны сообщило, что федеральное правительство Германии в 2023 году ни разу не проверило, что стало с поставленными на Украину вооружениями.

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