Немцы не проверяли, куда делось их оружие, переданное Украине

Немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на письмо министерства экономики страны сообщило, что федеральное правительство Германии в 2023 году ни разу не проверило, что стало с поставленными на Украину вооружениями.
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