Теряли сознание: в нескольких ЖК Москвы жалуются на жару в квартирах

Скриншот видео Получить тепловой удар от высоких температур сейчас можно, даже не выходя из дома: во многих современных жилых комплексах самостоятельно устанавливать кондиционеры запрещено, так как уже имеется общая система охлаждения на весь дом.
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