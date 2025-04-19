Дркушич рассказал, что Роналду душится перед матчами: «Он так хорошо пахнет!»

– Криштиану Роналду душится, когда выходит на поле? – Очень. – Что за аромат? – Не знаю. У нас была игра перед чемпионатом Европы в марте, я вышел на поле на 90-й минуте, и пробегал мимо Роналду – он так хорошо пахнет! Не знаю, какой парфюм был у него, но это просто было топ.