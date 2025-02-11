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Петербургский дневник

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В музее-заповеднике «Павловск» отреставрировали каминный гарнитур из Нового кабинета Павла I

В музее-заповеднике «Павловск» отреставрировали каминный гарнитур из Нового кабинета Павла I

Позолоченный бронзовый декор был очищен от пыли и загрязнений В государственном музее-заповеднике «Павловск» завершена реставрация каминного гарнитура из Нового кабинета Павла I, сообщает пресс-служба учреждения.

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