На Сахалине сожители стали фигурантами уголовного дела за покупку незаконно добытого морского гребешка

Во время несения службы инспекторы отдельной специализированной роты ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области на 18-м километре автодороги Южно-Сахалинск – Холмск для проверки документов остановили иномарку под управлением женщины 1990 года рождения.
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