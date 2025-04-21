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Закон, порядок, государство

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На Сахалине сожители стали фигурантами уголовного дела за покупку незаконно добытого морского гребешка

Во время несения службы инспекторы отдельной специализированной роты ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области на 18-м километре автодороги Южно-Сахалинск – Холмск для проверки документов остановили иномарку под управлением женщины 1990 года рождения.

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