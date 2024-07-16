Точный диагноз пострадавших врачи пока не установили.фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»--> Около 15 мигрантов госпитализированы в Москве после отравления шаурмой, Следственный комитет возбудил уголовное дело и проводит проверку по инциденту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии