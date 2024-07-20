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Временно исполняющий обязанности губернатора возглавит группу по изучению цен на продовольствие в Калининградской области

Временно исполняющий обязанности губернатора возглавит группу по изучению цен на продовольствие в Калининградской области

Власти Калининградской области продолжают работать над проблемой высоких цен на продукты питания. Исполняющий обязанности губернатора Алексей Беспрозванный возглавит рабочую группу, которая должна проанализировать ценообразование на ключевые товары.

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