Временно исполняющий обязанности губернатора возглавит группу по изучению цен на продовольствие в Калининградской области

Власти Калининградской области продолжают работать над проблемой высоких цен на продукты питания. Исполняющий обязанности губернатора Алексей Беспрозванный возглавит рабочую группу, которая должна проанализировать ценообразование на ключевые товары.
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