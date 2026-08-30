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Директор ЦРУ предлагал в Москве провести встречу Трампа, Путина и Зеленского

Директор ЦРУ предлагал в Москве провести встречу Трампа, Путина и Зеленского

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время визита в Москву предложил провести трехстороннюю встречу Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского для урегулирования украинского конфликта.

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