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Strategy приобрела 4603 BTC на сумму $370 млн.

Strategy приобрела 4603 BTC на сумму $370 млн.

Strategy Майкла Сэйлора приобрела 4603 BTC за $370 млн, что стало первой покупкой компании за два месяца.

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