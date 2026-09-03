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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фабрегас признан лучшим тренером Серии А-2025/26. Его «Комо» впервые в истории вышел в ЛЧ

Франсеск Фабрегас признан лучшим тренером Серии А по итогам сезона-2025/26. Вручение наград по версии Ассоциации футболистов Италии состоялось в среду в театре «Ла Скала» в Милане.

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