В Новосибирске пропала 9-летняя школьница

Девочку в серой шапке, в синем пуховике и синих болоньевых штанах разыскивают в Новосибирске. По данным сотрудников ГУ МВД по региону, несовершеннолетняя ушла из дома вечером в воскресенье, 15 декабря и не вернулась.
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