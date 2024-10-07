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Народный фронт передал Путину поздравления от участников его команды

Народный фронт передал Путину поздравления от участников его команды

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Народный фронт передал президенту России Владимиру Путину поздравления от участников его команды, в которую входят участники спецоперации по защите Донбасса, известные артисты, музыканты и спортсмены.

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