Народный фронт передал Путину поздравления от участников его команды

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Народный фронт передал президенту России Владимиру Путину поздравления от участников его команды, в которую входят участники спецоперации по защите Донбасса, известные артисты, музыканты и спортсмены.
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