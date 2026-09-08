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Иркутск Сегодня

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В Усть-Куте Иркутской области автоледи на Мазде насмерть сбила пешехода

Ночная авария произошла в Усть-Куте Усть-Кутского района Иркутской области. Около трех часов ночи 53-летняя женщина за рулем «Мазды Бианте» ехала по дороге и сбила мужчину, который шел по проезжей части.

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