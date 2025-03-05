Иван Щербаков: три девятиэтажки отремонтируют в Батайском проезде в Москве

Проекты капремонта многоквартирных домов, возведенных в начале 1980-х годов, прошли согласование. Об этом рассказал Иван Щербаков, председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.