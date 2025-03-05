Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 233 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Я и говорю,ЕВРОПУ для войны и набирали,а не для лучшей жизни!Марков назвал реч...
  • Eduard
    Лакей ,себя утихомирь.Надоели ваши "Наполеоны"!Марков назвал реч...
  • Eduard
    Этот "Смехотворец" в Канаде по моему.Там часто прячутбандитов!Школьница из Луга...

Иван Щербаков: три девятиэтажки отремонтируют в Батайском проезде в Москве

Иван Щербаков: три девятиэтажки отремонтируют в Батайском проезде в Москве

Проекты капремонта многоквартирных домов, возведенных в начале 1980-х годов, прошли согласование. Об этом рассказал Иван Щербаков, председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх