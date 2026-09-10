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В нижегородском роддоме расследуют гибель младенца: мать обвиняет врачей в халатности

В нижегородском роддоме расследуют гибель младенца: мать обвиняет врачей в халатности

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сентября, ФедералПресс. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели новорожденного и причинения вреда здоровью младенцев в нижегородском роддоме № 1.

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