В Шатуре мигранты напали на героя СВО и пытались надругаться над девушкой: "Нам нельзя отказывать"

ЕА

Евгений Алексеенко

По словам очевидцев, мигрант кричал: "Нам нельзя отказывать!" Правда это или нет, выяснят следователи. Но достаточно и того факта, что ранения защитнику девушки были нанесены. В драку с Вячеславом Лапшаковым - это и есть ветеран СВО, ввязались по меньшей мере два мигранта. Один бил сзади, другой страховал. Ранения в спину и в бок оказались не слишком тяжёлыми.Гнать сволочей из РФ,а кто их приютил в тюрьму.