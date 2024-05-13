Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 332 подписчика

В Шатуре мигранты напали на героя СВО и пытались надругаться над девушкой: "Нам нельзя отказывать"

В Шатуре мигранты напали на героя СВО и пытались надругаться над девушкой: "Нам нельзя отказывать"

В обстоятельствах серии преступлений будут разбираться следователи. Мы же расскажем о том, что известно к этому часу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕА
Евгений Алексеенко
По словам очевидцев, мигрант кричал: &quot;Нам нельзя отказывать!&quot; Правда это или нет, выяснят следователи. Но достаточно и того факта, что ранения защитнику девушки были нанесены. В драку с Вячеславом Лапшаковым - это и есть ветеран СВО, ввязались по меньшей мере два мигранта. Один бил сзади, другой страховал. Ранения в спину и в бок оказались не слишком тяжёлыми.Гнать сволочей из РФ,а кто их приютил в тюрьму.
Ответить
34 мин.
ВЧ
Владимир Черноморский
Как можно пускать психически больных маньяков людей в нашу страну, не понятно, Чикатило отдыхает , нынче называется это толерантностью, ну ну, геноцид продолжается, а чего ждать от маньяков
Ответить
28 мин.

Картина дня

наверх