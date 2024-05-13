В обстоятельствах серии преступлений будут разбираться следователи. Мы же расскажем о том, что известно к этому часу.
В Шатуре мигранты напали на героя СВО и пытались надругаться над девушкой: "Нам нельзя отказывать"
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ЕА
Евгений Алексеенко
По словам очевидцев, мигрант кричал: "Нам нельзя отказывать!" Правда это или нет, выяснят следователи. Но достаточно и того факта, что ранения защитнику девушки были нанесены. В драку с Вячеславом Лапшаковым - это и есть ветеран СВО, ввязались по меньшей мере два мигранта. Один бил сзади, другой страховал. Ранения в спину и в бок оказались не слишком тяжёлыми.Гнать сволочей из РФ,а кто их приютил в тюрьму.
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34 мин.
ВЧ
Владимир Черноморский
Как можно пускать психически больных маньяков людей в нашу страну, не понятно, Чикатило отдыхает , нынче называется это толерантностью, ну ну, геноцид продолжается, а чего ждать от маньяков
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28 мин.
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