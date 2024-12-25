Трое пострадавших при крушении самолета под Актау азербайджанцев в реанимации

Трое пострадавших при крушении самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) недалеко от казахстанского города Актау находятся в реанимации, состояние здоровья других пострадавших граждан Азербайджана оценивается как нормальное.
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