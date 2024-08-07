Добыча чисел: чем важен закон о майнинге

Электронный деньгооборот опирается на сильные и потому сложные способы шифрования. Простейшие из них называются цифроналичным обращением: обычные деньги вводятся в систему, в ней передаются без отслеживания, как и наличные, а при необходимости вновь выводятся в привычные форматы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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