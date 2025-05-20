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Зеленский сделал заявление о выводе ВСУ из четырех регионов

Зеленский сделал заявление о выводе ВСУ из четырех регионов

Владимир Зеленский сделал и другие заявленияВладимир Зеленский заявил, что украинские военные останутся на территориях Донецкой народной республики, а также в Херсонской и Запорожской областях, которые сейчас находятся под контролем Киева.

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