Не верьте этому: диетологи развенчали главные мифы о питании после 50 лет

Белок, коллаген, вода и кальций — что действительно работает, а что мешает сохранить здоровье.С наступлением 50-ти лет в организме закономерно замедляется метаболизм, меняется гормональный фон, ускоряется потеря мышечной ткани и снижается костная плотность, особенно у женщин в постменопаузе.