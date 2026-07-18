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Царьград

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Не верьте этому: диетологи развенчали главные мифы о питании после 50 лет

Не верьте этому: диетологи развенчали главные мифы о питании после 50 лет

Белок, коллаген, вода и кальций — что действительно работает, а что мешает сохранить здоровье.С наступлением 50-ти лет в организме закономерно замедляется метаболизм, меняется гормональный фон, ускоряется потеря мышечной ткани и снижается костная плотность, особенно у женщин в постменопаузе.

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