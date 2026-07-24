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Царьград

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Астафьев сообщил об уничтожении 31 робота и 3 терминалов Starlink

Астафьев сообщил об уничтожении 31 робота и 3 терминалов Starlink

В течение суток бойцы Южной группировки войск уничтожили 17 пунктов управления беспилотной авиацией, 31 наземный робототехнический комплекс и 3 терминала Starlink на краматорском, константиновском и славянском направлениях, сообщил Вадим Астафьев.

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