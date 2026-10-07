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"Я была в изменённом состоянии сознания". Паулина Андреева рассказала об учёбе на философском факультете МГУ

"Я была в изменённом состоянии сознания". Паулина Андреева рассказала об учёбе на философском факультете МГУ

Бывшая супруга Фёдора Бондарчука, актриса Паулина Андреева, рассказала об учёбе на философском факультете МГУ, где защитила курсовую работу на тему: "Скука как аффективное состояние в кино".

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