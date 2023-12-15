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Все поколения ЭВМ. Детальное описание каждого поколения

Все поколения ЭВМ. Детальное описание каждого поколения

Что понимается под термином «поколение ЭВМ»? По какому принципу ЭВМ делятся на поколения? Сколько их? Разбираемся в характеристиках каждого поколения ЭВМ \u000D\u000AИнформационная эпоха длится уже более 70 лет – и в целом для истории это ничтожный срок.

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