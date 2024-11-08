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Царьград

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Два человека скончались в аварии в Шилкинском районе

Два человека скончались в аварии в Шилкинском районе

В Забайкалье на трассе произошло смертельное ДТП.Накануне, 7 ноября, жизнь двух забайкальцев забрала авария на трассе в Шилкинском районе.

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