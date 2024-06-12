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Телеканал NHK: Япония собралась расширить санкционные списки

Телеканал NHK: Япония собралась расширить санкционные списки

Япония собралась расширить санкционные списки, поместив туда компании из третьих стран, включая Китайскую Народную Республику, за поставки в Российскую Федерацию материалов и комплектующих двойного назначения.

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