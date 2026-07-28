Выпускница из Сочи успешно пересдала ЕГЭ и набрала 100 баллов

Диана Аинцева, выпускница из Сочи, улучшила свой результат ЕГЭ по русскому языку с 91 до 100 баллов. После первой попытки она решила пересдать экзамен и успешно подкрепила свои знания в дистанционном формате из Краснодара, получив заслуженный максимальный балл.
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