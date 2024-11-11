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Царьград

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Трамп намеревается отменить указы, подписанные Байденом

Трамп намеревается отменить указы, подписанные Байденом

Это произойдет в первую неделю после вступления республиканца в должность президента.Пресс-секретарь штаба Дональда Трампа Кэролайн Ливитт сообщила о намерении республиканца отменить указы Байдена в первую неделю президентства.

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