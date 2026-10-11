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Масштабный сбой затронул работу десятков онлайн‑сервисов в Рунете

Масштабный сбой затронул работу десятков онлайн‑сервисов в Рунете

11 октября российские пользователи онлайн‑сервисов столкнулись с масштабным сбоем: не работают сайты маркетплейсов, служб доставки, возникают проблемы с приложениями, сайтами и оформлением заказов.

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