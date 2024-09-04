Эксперт предложил переселять людей из упадочных дальневосточных сел

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) был предложен новый подход к развитию Дальнего Востока. Директор Восточного центра государственного планирования Михаил Кузнецов выступил с идеей переселения людей из депрессивных сел и деревень в более развитые населенные пункты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии