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Эксперт предложил переселять людей из упадочных дальневосточных сел

Эксперт предложил переселять людей из упадочных дальневосточных сел

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) был предложен новый подход к развитию Дальнего Востока. Директор Восточного центра государственного планирования Михаил Кузнецов выступил с идеей переселения людей из депрессивных сел и деревень в более развитые населенные пункты.

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