Канадским пожарам предрекли усиление из-за популярного метода борьбы с ними

Популярный метод борьбы с лесными пожарами может усугубить ситуацию в Канаде. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявила профессор кафедры лесных и природоохранных наук Университета Британской Колумбии Лори Дэниэлс.
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