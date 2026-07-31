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Канадским пожарам предрекли усиление из-за популярного метода борьбы с ними

Канадским пожарам предрекли усиление из-за популярного метода борьбы с ними

Популярный метод борьбы с лесными пожарами может усугубить ситуацию в Канаде. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявила профессор кафедры лесных и природоохранных наук Университета Британской Колумбии Лори Дэниэлс.

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